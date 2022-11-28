Низкие температуры не покидают Алтайский край. Какая погода будет 29 ноября — 1 декабря, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 29 ноября — 1 декабря

Ночью 29 ноября в Алтайском крае ожидаются −28…−33 (местами до -38) градусов. Днем потеплеет до −21…−26 (местами до −15…−20) градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, но утром возможны изморозь и туман.

Ночью 30 ноября вероятна температура −25…−30 (местами до -35) градусов, а днем −14…−19 (местами до -24) градусов. Также без осадков, с изморозью и туманом.

Ночью 1 декабря возможны −22…−27 (местами до -33) градусов. Днем столбик термометра опустится до −12…−17 (по северо-востоку до -22) градусов. К вечеру в некоторых районах выпадет небольшой снег.

Ветер будет северо-восточный, 2−7 м/с. По юго-западу он усилится до 12 м/c.

Мороз. Дорога. СС0

Погода в Барнауле 29 ноября — 1 декабря

Ночью 29 ноября в Барнауле возможны −30…−32 градусов, а днем −22…−24 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, утром ожидается изморозь.

Ночью 30 ноября похолодает до −30…−32 градусов, а днем до −20…−22 градусов. Осадков также не будет.

Ночью 1 декабря в Барнауле вероятны −28…−30 градусов, а днем −18…−20 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 2−7 м/с.