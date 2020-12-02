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Жизнь

Мороз и солнце продолжают властвовать в Алтайском крае

Морозную погоду без осадков прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 2 декабря.

Зима пришла в Барнаул.
Зима пришла в Барнаул.
Анна Зайкова/altapress.ru.

«Преимущественно без осадков. Местами туман, изморозь. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в регионе составят −11…−16 градусов. Ветер северный, 2−7 метров в секунду.

В Барнауле также будет преимущественно без осадков. Днем в краевой столице температура воздуха составит −12…−14 градусов. Ветер северный, 2−7 метров в секунду.

Также напомним, что в Барнауле и Бийске ввиду безветренной погоды сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

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