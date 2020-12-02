Мороз и солнце продолжают властвовать в Алтайском крае

«Преимущественно без осадков. Местами туман, изморозь. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в регионе составят −11…−16 градусов. Ветер северный, 2−7 метров в секунду.
В Барнауле также будет преимущественно без осадков. Днем в краевой столице температура воздуха составит −12…−14 градусов. Ветер северный, 2−7 метров в секунду.
Также напомним, что в Барнауле и Бийске ввиду безветренной погоды сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.