Мороз на пороге: резкое похолодание ударит по Алтайскому краю

На среду региональный Гидрометцентр передал прогноз-консультацию о неблагоприятных погодных условиях.

«В Алтайском крае 29 января ожидается снег, в предгорьях мокрый снег, временами сильный снег, местами метели, в предгорьях гололёдные явления, усиление ветра до 12−17 метров в секунду, местами по югу порывы 17−22 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица. Похолодание в течение дня», — говорится в сообщении синоптиков.

Если в дневное время температура воздуха составит −7…−12 градусов, а по по западу будет до -19 градусов, то ночью столбики термометров опустятся до −20…−25 градусов. Местами будет до -31 градуса.

Днем 30 января температуры составят −16…−21 градус. В ночь на 31 января ожидается −24…−29 градусов, местами в предгорьях до -35 градусов.