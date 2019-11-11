Мороз под -30 градусов обрушится на Алтайский край

Очень сильное похолодание ожидается в Алтайском крае к конце текущей недели. В ночные часы температура воздуха может почти подобраться к отметке -30 градусов.

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых рассказала altapress.ru, что 12−13 ноября в регион вместе с западным циклоном ридет небольшое потепление.

Но оно будет сопровождаться неблагоприятными погодными условиями.

Так, в крае ожидается усиление ветра до 13−18 метров в секунду, местами порывы 20−23 метров, снег, метели. Днём 13 ноября в южных районах возможен мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица.

При этом в дневное время местами воздух может прогреться до положительных значений.

Морозы. Снег. Зима. Михаил Хаустов

Однако уже в четверг в крае с приходом арктического циклона вновь начнется похолодание, а в ночь на пятницу температура опустится вплоть до -17 градусов, а местами и до -27 градусов.

В дневные часы в эти дни будет −10…−15 градусов.

Впрочем, антициклон задержится в регионе ненадолго и к воскресенью, 17 ноября, на районы Алтайского края вновь начнет оказывать влияние западный циклон, в результате чего температуры воздуха начнут повышаться.