Мороз под -30 градусов обрушится на Алтайский край

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых рассказала altapress.ru, что 12−13 ноября в регион вместе с западным циклоном ридет небольшое потепление.
Но оно будет сопровождаться неблагоприятными погодными условиями.
Так, в крае ожидается усиление ветра до 13−18 метров в секунду, местами порывы 20−23 метров, снег, метели. Днём 13 ноября в южных районах возможен мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица.
При этом в дневное время местами воздух может прогреться до положительных значений.
Однако уже в четверг в крае с приходом арктического циклона вновь начнется похолодание, а в ночь на пятницу температура опустится вплоть до -17 градусов, а местами и до -27 градусов.
В дневные часы в эти дни будет −10…−15 градусов.
Впрочем, антициклон задержится в регионе ненадолго и к воскресенью, 17 ноября, на районы Алтайского края вновь начнет оказывать влияние западный циклон, в результате чего температуры воздуха начнут повышаться.