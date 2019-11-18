Оттепель, сопровождающаяся снегопадами и сильным ветром, из-за которых в Алтайском крае действует штормовое предупреждение, 19 ноября пойдет на спад.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, осадки и порывистый ветер во вторник еще продолжатся, но в течение дня начнется похолодание.

Дневные температуры 19 ноября составят −3…−8 градусов, в северных районах будет −12…−17 градусов с похолоданием в течение дня.

В итоге в ночь на 20 ноября температуры воздуха в крае составят −26…−31 градус, в юго-восточных районах будет до −17…−22 градуса.

Похолодание обусловлено тем, что на районы края начнет оказывать влияние арктический антициклон.

Днем в среду будет −20…−25 градусов, в южных районах −15…−20 градусов.

В ночь на 21 ноября столбики термометров покажут −27…−32 градуса, местами в южных районах будет до -37 градусов. Днем будет −20…−25 градусов, в южных районах в светлое время суток будет до -30 градусов.