Мороз, снегопад и сильный ветер: какая погода будет в ближайшие дни в Алтайском крае

В Алтайском крае ожидают сильный ветер, мокрый снег и гололедицу, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 18 апреля

Ночью температура составит от -5 до -10 градусов, а местами опустится до -15. Днем температура от -3 до +2 градусов.

Ночью ожидают небольшой, местами по востоку сильный, в предгорных районах очень сильный мокрый снег. Днем в регионе преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-западный, от 7 до 12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.

Погода в Алтайском крае 19 апреля

Ночью столбик термометра опустится до -3,-8 градусов, местами до -13. Днем температура составит от -1 до +4 градусов.

Местами небольшой снег. На дорогах прогнозируют сильную гололедицу.

Ночью ветер западный, от 5 до 10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Днем ветер также западный, от 4 до 9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Алтайском крае 20 апреля

Ночью температура составит от -2 до -7 градусов. Днем прогнозируют потепление — от +3 до +8 градусов.

И ночью, и днем преимущественно без осадков. Ветер западный, от 3 до 8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ранее снежный апокалипсис на дорогах показали жители Алтайского края.