17 февраля
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Жизнь

Морозец и небольшой снег. Какая погода нагрянет в Алтайский край 17 февраля

Алтайские синоптики прогнозируют морозный день.

Морозы. Зима.
Морозы. Зима.
СС0

Погода в Алтайском крае

Температура ночью: -28,-33 гр., местами до -38 гр. Температура днем: -16,-21 гр., местами до -26 гр.

На большей части территории небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью: -28,-30 гр. Температура днем: -18,-20 гр.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Ранее сообщалось, что на Алтайский край надвигаются мороз и шторм.

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