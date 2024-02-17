Морозец и небольшой снег. Какая погода нагрянет в Алтайский край 17 февраля

Погода в Алтайском крае
Температура ночью: -28,-33 гр., местами до -38 гр. Температура днем: -16,-21 гр., местами до -26 гр.
На большей части территории небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью: -28,-30 гр. Температура днем: -18,-20 гр.
Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
Ранее сообщалось, что на Алтайский край надвигаются мороз и шторм.
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