Морозец по-весеннему. Погода в Алтайском крае 2 апреля

Погода в Алтайском крае
Ночь 2 апреля будет одной из самых холодных этой весной. Столбики термометров опустятся до −12…−17 градусов, местами −6…−11. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с, местами порывы могут достигать 12 м/с.
Днем потеплеет до −3…+2 градусов, местами возможно до +7. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с, местами — порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в Барнауле ожидается температура до −12…−14 градусов. Днем тоже будет не слишком тепло — всего −1…+1 градус.
День пройдет преимущественно без осадков. На дорогах местами возможна сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с.