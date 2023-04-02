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Жизнь

Морозец по-весеннему. Погода в Алтайском крае 2 апреля

Низкие температуры спрогнозировали синоптики алтайского гидрометцентра. О погоде в регионе и Барнауле 2 апреля — в материале altapress.ru.

Зима, мороз, холод.
Зима, мороз, холод.
CC0

Погода в Алтайском крае

Ночь 2 апреля будет одной из самых холодных этой весной. Столбики термометров опустятся до −12…−17 градусов, местами −6…−11. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с, местами порывы могут достигать 12 м/с.

Днем потеплеет до −3…+2 градусов, местами возможно до +7. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с, местами — порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле ожидается температура до −12…−14 градусов. Днем тоже будет не слишком тепло — всего −1…+1 градус.

День пройдет преимущественно без осадков. На дорогах местами возможна сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с.

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