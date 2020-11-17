Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 ноября -9°C
Жизнь

Морозы до -25 градусов надвигаются на Алтайский край

Морозная погода с похолоданием до -25 градусов в ночные часы ожидается в Алтайском крае на текущей неделе, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Мороз. Трамвай. Барнаул.
Мороз. Трамвай. Барнаул.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Минувшей ночью температура воздуха в крае составила −9…−14 градусов, а местами столбики термометров почти достигали отметки в -20 градусов.

Днем 17 ноября в регионе будет −4…−9 градусов, местами до -15 градусов. В отдельных районах ожидается снег, на дорогах гололедица.

Ветер будет западный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

В ночь на среду в крае станет еще холоднее — температура воздуха составит −10…−15 градусов, местами возможно похолодание до — 20 градусов.

Мороз в Барнауле.
Мороз в Барнауле.
Олег Богданов

Днем 18 ноября будет −10…−15 градусов.

В ночь на четверг температура воздуха составит −11…−16 градусов, местами будет до -25 градусов.

Дневные температуры 19 ноября также будут весьма суровы — в крае ожидается −11…−16 градусов. В отдельных районах снег. На дорогах гололедица.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость