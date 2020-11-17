Морозы до -25 градусов надвигаются на Алтайский край

Морозная погода с похолоданием до -25 градусов в ночные часы ожидается в Алтайском крае на текущей неделе, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Минувшей ночью температура воздуха в крае составила −9…−14 градусов, а местами столбики термометров почти достигали отметки в -20 градусов.

Днем 17 ноября в регионе будет −4…−9 градусов, местами до -15 градусов. В отдельных районах ожидается снег, на дорогах гололедица.

Ветер будет западный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

В ночь на среду в крае станет еще холоднее — температура воздуха составит −10…−15 градусов, местами возможно похолодание до — 20 градусов.

Мороз в Барнауле. Олег Богданов

Днем 18 ноября будет −10…−15 градусов.

В ночь на четверг температура воздуха составит −11…−16 градусов, местами будет до -25 градусов.

Дневные температуры 19 ноября также будут весьма суровы — в крае ожидается −11…−16 градусов. В отдельных районах снег. На дорогах гололедица.