Морозы до -25 градусов надвигаются на Алтайский край

Минувшей ночью температура воздуха в крае составила −9…−14 градусов, а местами столбики термометров почти достигали отметки в -20 градусов.
Днем 17 ноября в регионе будет −4…−9 градусов, местами до -15 градусов. В отдельных районах ожидается снег, на дорогах гололедица.
Ветер будет западный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.
В ночь на среду в крае станет еще холоднее — температура воздуха составит −10…−15 градусов, местами возможно похолодание до — 20 градусов.
Днем 18 ноября будет −10…−15 градусов.
В ночь на четверг температура воздуха составит −11…−16 градусов, местами будет до -25 градусов.
Дневные температуры 19 ноября также будут весьма суровы — в крае ожидается −11…−16 градусов. В отдельных районах снег. На дорогах гололедица.