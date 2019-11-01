Морозы, медведи и снег: народные приметы ноября 2019 на погоду

В конце осени предки старались предсказать погоду на зиму и весну. По самым разным признакам они «примечали» — когда ждать морозов, какой будет весна, стоит ли ждать раннего потепления. Altapress.ru собрал наиболее любопытные народные приметы о погоде в ноябре 2019 года.