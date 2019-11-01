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Жизнь

Морозы, медведи и снег: народные приметы ноября 2019 на погоду

В конце осени предки старались предсказать погоду на зиму и весну. По самым разным признакам они «примечали» — когда ждать морозов, какой будет весна, стоит ли ждать раннего потепления. Altapress.ru собрал наиболее любопытные народные приметы о погоде в ноябре 2019 года.

Первые весенние цветы в снегу.
Первые весенние цветы в снегу.
Светлана Казина, vk.com/svetlana_kazina

Народные приметы на погоду в ноябре 2019 года

  • В народе замечали, что в ноябре снег может «лечь» за ночь.
  • Если на Казанскую (4 ноября — праздник в честь Казанской иконы Божией Матери) идет дождь, вскоре наступит полноценная зима.
  • Предки говорили: «Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре (январе) не замерзнет», — цитирует meteoprog.ua.
  • Если 8 ноября наступила оттепель, следует ждать теплые зиму и весну.
Осень.
Осень.
СС0
  • Если в ноябре появились комары или мошка, зима должна быть мягкой, сообщает 7dach.ru. А холода в ноябре — к суровой зиме.
  • Гладкий лед на реках предвещает скорую зиму.
  • Если медведь выбрал берлогу на высоком месте, стоит готовиться к сильному весеннему половодью.
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