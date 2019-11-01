Морозы, медведи и снег: народные приметы ноября 2019 на погоду

Народные приметы на погоду в ноябре 2019 года
- В народе замечали, что в ноябре снег может «лечь» за ночь.
- Если на Казанскую (4 ноября — праздник в честь Казанской иконы Божией Матери) идет дождь, вскоре наступит полноценная зима.
- Предки говорили: «Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре (январе) не замерзнет», — цитирует meteoprog.ua.
- Если 8 ноября наступила оттепель, следует ждать теплые зиму и весну.
Осень.
СС0
- Если в ноябре появились комары или мошка, зима должна быть мягкой, сообщает 7dach.ru. А холода в ноябре — к суровой зиме.
- Гладкий лед на реках предвещает скорую зиму.
- Если медведь выбрал берлогу на высоком месте, стоит готовиться к сильному весеннему половодью.