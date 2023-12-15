15 декабря
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Жизнь

Морозы отпускают. Какую температуру ожидать жителям Алтайского края на выходных

Жители Алтайского края почувствуют потепление. Синоптики прогнозируют потепление до -19 градусов.

Мороз. Кошки.
Мороз. Кошки.
unsplash.com

Температура ночью

16 декабря, суббота:

  • Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
  • Температура -22,-27 гр., местами до -33 гр.
  • Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

17 декабря, воскресенье:

  • Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
  • Температура -22,-27 гр., местами до -32 гр.
  • Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Мороз, окно, зима.
Мороз, окно, зима.
CC0

Температура днем

16 декабря, суббота:

  • Преимущественно без осадков, местами по северо-востоку небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
  • Температура -12,-17 гр., местами -18,-23 гр.
  • Ветер юго-западный с переходом на северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

17 декабря, воскресенье:

  • Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
  • Температура -20,-25 гр., местами -14,-19 гр.
  • Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Ранее сообщалось, что мощная серия геоударов опасного класса обрушится на россиян.

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