Морозы под -30 градусов придут в Алтайский край на смену оттепели

Столбики термометров могут почти достигнуть отметки в -30 градусов в Алтайском крае после нескольких дней сильной оттепели.

Так, морозы до −28…−29 градусов в нашем регионе ожидаются ночью 11 и 12 февраля.

При этом днем будет значительно теплее. 11 февраля температуры в светлое время суток составят −13…−18 градусов, местами −7…−12 градусов. 12 февраля будет −10…−15 градусов, местами до -5 градусов.

В последующие дни, как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, за окном будет становиться теплее. Однако в целом до конца недели в регионе ожидается спокойная погода, преимущественно без осадков.

«На этой неделе районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона, который и определит температурный фон», — отметила собеседница.

Что касается ветра, то он будет несильный. Его скорость составит 2 — 7 метров в секунду. Возможны порывы до 13 метров.