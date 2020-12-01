Морозы под -30 градусов ударят по Алтайскому краю

Алтайский край продолжает испытывать влияние антициклона — в течение ближайших несколько дней в регионе будет спокойная морозная погода. Ночью местами температуры воздуха почти достигнут отметки в -30 градусов.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в настоящее время под действием обширного антициклона находятся регионы от Урала до Байкала. Алтайский край также испытывает его влияние.

«Всю эту неделю на территории края ожидается спокойная морозная погода, будет преимущественно без осадков», — отметила собеседница.

По словам представителя алтайского Гидрометцентра, температуры воздуха в ночные часы в крае будет балансировать в диапазоне −13…−20 градусов. Местами будет холоднее — столбики термометров покажут −25…−27 градусов.

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Также в ночные часы в крае ожидается изморозь, а утро — появление тумана.

В дневные часы на этой неделе температур воздуха составит −8…−15 градусов.

Скорость ветра на территории края в ближайшие дни составит 2 — 7 метров в секунду.