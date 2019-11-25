Морозы под -35: стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в декабре

Наиболее сильные морозы в декабре, согласно предварительным данным, ожидаются в Алтайском крае в первой половине месяца.

Региональный главк МЧС России опубликовал прогноз возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Алтайского края на декабрь 2019 года.

В экстренном ведомстве отмечают, что морозы до -35 градусов ожидаются в регионе в первой и третьей пятидневках месяца. Кроме того, 30-градусные морозы вероятны во второй половине декабря.

Ввиду таких холодов продолжает оставаться высокой вероятность аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Кроме того, сильные морозы вместе с метелями могут способствовать нарушениям в работе транспортного сообщения.

Отметим, что ранее Росгидромет представил вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2019—2020 годов.

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2019/2020. meteorf.ru.

Согласно этим данным, первый месяц зимы в Алтайском крае ожидается незначительно холоднее устоявшихся многолетних значений.

Типичной среднемесячной температурой для нашего региона в декабре является показатель -13,9 градуса.