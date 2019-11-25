Морозы под -35: стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в декабре

Региональный главк МЧС России опубликовал прогноз возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Алтайского края на декабрь 2019 года.
В экстренном ведомстве отмечают, что морозы до -35 градусов ожидаются в регионе в первой и третьей пятидневках месяца. Кроме того, 30-градусные морозы вероятны во второй половине декабря.
Ввиду таких холодов продолжает оставаться высокой вероятность аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения.
Кроме того, сильные морозы вместе с метелями могут способствовать нарушениям в работе транспортного сообщения.
Отметим, что ранее Росгидромет представил вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2019—2020 годов.
Согласно этим данным, первый месяц зимы в Алтайском крае ожидается незначительно холоднее устоявшихся многолетних значений.
Типичной среднемесячной температурой для нашего региона в декабре является показатель -13,9 градуса.