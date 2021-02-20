Морозы под -30 возвращаются в Алтайский край

Как сообщили в алтайском Гидрометцентре, в субботу, 20 января, местами в предгорьях ожидается небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.
Дневные температуры в крае составят −14…−19 градусов, местами по югу до -9 градусов. Ветер западный, 3−8 метров в секунду, по юго-востоку порывы до 14 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице будет −15…−17 градусов. Ветер западный, 3−8 метров в секунду.
В ночь на 21 февраля температура воздуха в крае составит −21…−26 градусов, местами будет до -32 градусов.