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26 декабря -25°C
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Морозы в Алтайском крае бьют рекорды: когда станет теплее

В некоторых населенных пунктах Алтайского края были побиты температурные рекорды декабрьских дней, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.

Январские морозы в Сибири.
Январские морозы в Сибири.
instagram.com/tanya_sokolova_

В Горняке 25 декабря было -32,9 градуса. Ранее рекордный показатель в этот же день в 1991 году составлял -27,8 градусов. 26 декабря в Горняке столбик термометра упал до -35,2 градуса. Ранее рекордным показателем этого дня считалась температура -28,6 градусов в 2007 году.

В Родино в ночь на 26 декабря температура воздуха была -37,4 градусов, это рекорд дня для населенного пункта. 26 декабря 1981 года в этом селе столбик термометр опускался до -37 градусов.

В Барнауле 26 декабря температура воздуха понижалась до -30 градусов. Днем ранее было холоднее, но рекордных значений не зафиксировали.

Напомним, с 25 по 28 декабря в Алтайском крае ожидают отклонение среднесуточной температуры воздуха на 8…20 градусов ниже климатической нормы.

Однако уже 29 декабря прогнозируют небольшой снег, в регионе потеплеет. А с 30 декабря по 3 января районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона. Установится спокойная, умеренно морозная погода, преимущественно без осадков. Сильных морозов не прогнозируют.

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