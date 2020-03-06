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Жизнь

Морозы, ветер и мокрый снег ударят по Алтайскому краю на длинных выходных

8 и 9 марта в Алтайском крае ветер усилится до 22 м/с, придут метели, а температура местами опустится до -24 градусов, следует из прогноза Алтайского ЦГМС.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

7 марта ночная температура в крае составит −16… −21 градус, местами до -27, днем будет −8… −13 градусов. В отдельных районах небольшой снег. местами порывы до 13 м/с.

Днем 8 марта ветер усилится до 10−15 м/с с порывами 17−22 м/с, снег, метели. Температура ночью −13… −18 градусов, днем −1… −6 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, метели.

9 марта сила ветра не изменится. Ночью синоптики обещают −7… −12 градусов, днем −3… +2 градуса. Небольшой, местами умеренный снег, метели, по югу мокрый снег.

В Барнауле

7 марта будет преимущественно без осадков, днем −9… −11 градусов.

8 марта небольшой снег, временами метель, ветер юго-западный 9−14 м/с, порывы до 19 м/с. Температура днем составит −4… −6 градусов.

9 марта также временами небольшой снег, метель. Термометры покажут 0… — 2 градуса, ветер юго-западный 10−15 м/с.

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