Морозы, ветер и мокрый снег ударят по Алтайскому краю на длинных выходных

7 марта ночная температура в крае составит −16… −21 градус, местами до -27, днем будет −8… −13 градусов. В отдельных районах небольшой снег. местами порывы до 13 м/с.
Днем 8 марта ветер усилится до 10−15 м/с с порывами 17−22 м/с, снег, метели. Температура ночью −13… −18 градусов, днем −1… −6 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, метели.
9 марта сила ветра не изменится. Ночью синоптики обещают −7… −12 градусов, днем −3… +2 градуса. Небольшой, местами умеренный снег, метели, по югу мокрый снег.
В Барнауле
7 марта будет преимущественно без осадков, днем −9… −11 градусов.
8 марта небольшой снег, временами метель, ветер юго-западный 9−14 м/с, порывы до 19 м/с. Температура днем составит −4… −6 градусов.
9 марта также временами небольшой снег, метель. Термометры покажут 0… — 2 градуса, ветер юго-западный 10−15 м/с.