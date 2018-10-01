Военный Новый год-2019. Красивая американка из спецназа сфотографировалась для крутого календаря

Эта молодая дама поступила на службу в морскую пехоту в 19 лет и отслужила там 4 года, пишет Life.ru.

Многие морские пехотинцы считали, что я физически слабее и не могу делать то же самое, что и они. Поэтому я поставила своей целью доказать обратное. Я не тот человек, от которого можно отмахиваться или не воспринимать всерьёз.