Военный Новый год-2019. Красивая американка из спецназа сфотографировалась для крутого календаря

Эта молодая дама поступила на службу в морскую пехоту в 19 лет и отслужила там 4 года, пишет Life.ru.
Шеннон Ирке,
модель:
Многие морские пехотинцы считали, что я физически слабее и не могу делать то же самое, что и они. Поэтому я поставила своей целью доказать обратное. Я не тот человек, от которого можно отмахиваться или не воспринимать всерьёз.
По словам модели, благодаря службе в армии, она стала умнее, сильнее и быстрее:
Шеннон Ирке,
модель:
Моё тело стало настолько сильным, что я даже представить такое не могла. Я научилась быть спокойной и собранной, когда вокруг творится хаос. Я стала частью чего-то большего.