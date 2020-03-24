Морское путешествие по Европе. Германия и ее побережья

При разговоре об организации морского путешествия первое, что приходит на ум — это какая-нибудь тропическая страна с развитой туристической инфраструктурой. Очевидно, что на Бали или Мальдивах, арендовать прогулочную яхту не составит никакого труда. Многочисленные чартерные сервисы позволяют сделать это даже удаленно. Клиенту необходимо лишь оформить бронь и внести предоплату.

К сожалению не у всех есть возможность или желание отправиться в тропики. Имея в запасе всего одни свободные выходные, было бы опрометчиво тратить большую их часть на перелет и сухопутную поездку до места. Куда рациональнее поискать другие варианты. Например, арендовать яхту в Германии и устроить сугубо европейский круиз.

Аренда яхты в Германии. Тур по Северному морю и Балтике

Морская Германия — ничуть не новое, но еще не заезженное направление для отдыха. Столпом такого путешествия станет знакомство с разными культурами. Два близлежащих порта вполне могут иметь ничем не похожие традиции и обычаи, что сделает отдых еще более неожиданным и запоминающимся. Правда, придется убедить себя соблюдать многочисленные законы и правила. Немцы ревностно оберегают порядок, который царит в каждом уголке их страны. Однако это нисколько не помешает туристу хорошо провести время. Повеселиться тут любят все: от малого до великого.

Идеальное время для морского путешествия с отправлением из Германии — период с мая по сентябрь. Жаркого солнца в климатической зоне страны нет, однако, погода будет стоять теплая и умеренно ветреная. В таких условиях приятно находиться в плаванье и выходить на берег, для пеших прогулок.

Особое внимание следует уделить кулинарии. Европа богата различными кулинарными шедеврами, многие из которых имеют именно морские корни. Не испытывать проблем с провиантом позволят рыболовецкие деревушки с их традиционными рынками. В наше время это явление носит скорее номинальный характер, однако, это нисколько не помешает запастись вкусной и свежей едой.