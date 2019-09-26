Морской биолог показал на видео, как во время сна осьминоги меняют цвет

В начале октября американский телеканал PBS покажет документальный фильм «Осьминог: устанавливая контакт». В кино раскроют новые удивительные факты о жизни этих моллюсков.

Но уже до выхода фильма ученые показали необычный ролик. На кадрах показана самка осьминога Хайди, которая мирно дремлет в аквариуме морского биолога и профессора Аляскинского тихоокеанского университета в Анкоридже Дэвида Шиля.

Судя по всему, ей снится нечто захватывающее — за несколько минут спящая Хайди успевает несколько раз поменять цвет: она то белеет, то темнеет, а то и вовсе становится похожа на морские камни.

На этом основании морской биолог сделал вывод, что осьминоги тоже видят сны. Ученый даже сумел расшифровать, что приснилось его питомице Хайди, пишет mail.ru.

Профессор рассказал, что, скорее всего, самка увидела во сне краба, и ее цвет начал постепенно меняться. Полностью темный оттенок осьминоги приобретают, когда всплывают со дна и начинают охоту. Видимо, Хайди победила краба и собирается им полакомиться, поскольку она поменяла окраску на цвет морского дна — таким образом, моллюск не хочет, чтобы его кто-то заметил во время обеда.

Ранее сообщалось о знакомстве с осьминогом произошло у трех американок на Гавайях.

Ныряльщицы плавали над коралловым рифом. В какой-то момент к ним решил присоединиться головоногий моллюск. Осьминог обвился вокруг ноги одной из девушек и долго не отпускал.

Затем осьминог перебрался на ногу соседки.

Морские биологи предупреждают, что осьминог может схватить человека достаточно крепко и долго не отпускать. Между тем провоцировать морских животных и прикасаться к обитателям рифов запрещено законами многих стран.