Мощная магнитная буря 28 апреля 2024: расписание геоударов

28 апреля ожидается слабая геомагнитная буря, ее мощность будет достигать трех баллов. Она начнется в 18:00 и продлится до 23:00. После чего продолжится и на следующий день.
Эта буря не очень сильная, но может вызвать легкое недомогание у метеочувствительных людей. Чтобы облегчить свое состояние, можно принять контрастный душ, прогуляться на свежем воздухе или проветрить помещение.
Напомним, что по шкале синоптиков Time-In:
- 1 балл — отсутствие возмущений;
- 2 балла — небольшие возмущения;
- 3 балла и выше — слабая магнитная буря.
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