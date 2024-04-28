Мощная магнитная буря 28 апреля 2024: расписание геоударов

28 апреля ожидается слабая геомагнитная буря, ее мощность будет достигать трех баллов. Она начнется в 18:00 и продлится до 23:00. После чего продолжится и на следующий день.

Эта буря не очень сильная, но может вызвать легкое недомогание у метеочувствительных людей. Чтобы облегчить свое состояние, можно принять контрастный душ, прогуляться на свежем воздухе или проветрить помещение.

Напомним, что по шкале синоптиков Time-In:

1 балл — отсутствие возмущений;

2 балла — небольшие возмущения;

3 балла и выше — слабая магнитная буря.

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