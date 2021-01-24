Мощная волна холода обрушится на Алтайский край

По данным алтайского Гидрометцентра, температура воздуха в крае днем в воскресенье составит −18…−23 градуса, местами −28…−33 градуса. Местами в предгорьях будет теплее — от -12 до -17 градусов.
При этом в течение дня прогнозируется резкое похолодание.
Ветер будет западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.
В Барнауле в начале дня ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.
Температура воздуха в краевой столице составит −18…−20 градусов, с похолоданием в течение дня до −25…−27 градусов.