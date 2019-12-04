Мощная волна тепла пришла в Алтайский край. Чего ждать от погоды?

Резкое потепление пришло в Алтайский край 4 декабря. Оно продлится до следующей недели.

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, на большей части территории края ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица.

Дневные температуры в регионе составят −3…+2 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле также обещают небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят 0…-2 градуса. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду.

Чем объясняется такое мощное потепление

Резкая смена погоды связана с тем, что районы Алтайского края начали испытывать влияние северо-атлантических циклонов.

Как правило, при циклонах в зимнее время приходит потепление. Но одновременно с этим усиливается ветер и осадки.

Пара. Мокрый снег. CC0.

Скоро пойдет дождь

Самыми теплыми и одновременно самыми нестабильными в плане погоды днями на этой неделе станут 6 и 7 декабря. Местами в регионе, в предгорьях, воздух может прогреться до +7 градусов.

Также в эти дни не исключено, что мокрый снег сменится дождями.

Когда закончится потепление

Согласно предварительному прогнозу, погода в Алтайском крае стабилизируется в начале следующей недели, когда регион вновь окажется под влиянием антициклона. С его возвращением придет похолодание, а осадки сойдут на нет.