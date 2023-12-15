Мощнейшая вспышка на Солнце произошла накануне. Пик активности

Серьезная магнитная буря пройдет на Земле 16 декабря.
В этом году сильная вспышка на Солнце уже была - 17 февраля. Тогда многие люди почувствовали недомогание, а буря длилась несколько дней.
Что произойдет сейчас
Магнитная буря в Сибири началась ночью и достигла пяти баллов. В Москве - вечером, на Дальнем Востоке - под утро.
Шторм будет спадать до двух баллов, а потом снова подниматься до пяти. Это будет продолжаться девять дней.
Пик активности
Мощнее всего буря будет 18 и 19 декабря. Она останется на уровне пяти баллов почти на сутки.