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Жизнь

Мощнейшая вспышка на Солнце произошла накануне. Пик активности

На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние шесть лет, мощность которой составила Х2,8. Об этом сообщил Центр погоды «Фобос».

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Серьезная магнитная буря пройдет на Земле 16 декабря.

В этом году сильная вспышка на Солнце уже была - 17 февраля. Тогда многие люди почувствовали недомогание, а буря длилась несколько дней.

Что произойдет сейчас

Магнитная буря в Сибири началась ночью и достигла пяти баллов. В Москве - вечером, на Дальнем Востоке - под утро.

Шторм будет спадать до двух баллов, а потом снова подниматься до пяти. Это будет продолжаться девять дней.

Пик активности

Мощнее всего буря будет 18 и 19 декабря. Она останется на уровне пяти баллов почти на сутки.

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