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Жизнь

Мощнейшая за последние 20 лет магнитная буря накрыла Землю. Последствия

Магнитная буря высшего балла обрушилась на Землю 11 мая, сообщает РИА Новости.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что последний раз подобное явление было 20 лет назад.

Уровень магнитной бури 11 мая максимальный — G5. Это значит, что на планете возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Во время сильных магнитных бурь люди чувствуют головную боль, слабость, скачки давления и испытывают бессонницу. Ученые объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля капиллярный кровоток замедляется и наступает кислородное голодание тканей.

Ранее стало известно, что дождь вновь зальет Алтайский край.

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