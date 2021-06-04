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Жизнь

Мощнейший ветер и грозы с градом обрушатся на Алтайский край. Объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды объявлено в Алтайском крае.

Гроза в Барнауле.
Гроза в Барнауле.
Илья Колесников в vk.com/barneos22

«В Алтайском крае сутки 4 и ночью 5 июня ожидаются дожди, местами по югу сильные дожди, грозы, град, усиление ветра местами до 17−22 метров в секунду, при грозах местами шквалы до 25−28 метров в секунду», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

При этом в крае действует штормовое предупреждение из-за высокой, а местами и чрезвычайной пожароопасности.

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала altapress.ru, что июнь 2021 года в регионе ожидается на 1−2 градуса теплее нормы.

При этом в течение месяца прогнозируются две волны холода. Первая придется на середину первой декады июня, а вторая на пятую пятидневку текущего месяца.

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