Мощные солнечные вспышки накроют Землю 2 мая 2024 года

Сегодня, 2 мая, Землю накроет магнитная буря, которая достигнет пяти баллов. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований.

Геомагнитные вспышки могут достичь пяти баллов.

Однако Солнце ненадолго ослабит свое воздействие. С полудня и до позднего вечера интенсивность колебаний магнитного поля Земли снова увеличится и будет составлять от трех до четырех баллов.

По мнению некоторых специалистов в области медицины, представление о влиянии магнитных бурь на человека сильно преувеличено.

Специалисты заявили, что только в 30% случаев люди могут ощущать их воздействие, в остальных же никаких изменений в состоянии здоровья не происходит.

Ранее сообщалось, что затяжная магнитная буря замучает россиян.

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