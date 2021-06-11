Мощным средством от супербактерий оказался рыбий жир

Исследователи пытались найти новые методы борьбы с супербактериями — микроорганизмами, которые выработали устойчивость к антибиотикам за счет генетических мутаций.

Например, множество инфекций — менингит, пневмонию, заражение ран — вызывает бактерия Acinetobacter baumannii.

Выяснилось, что пищевые добавки с обычным рыбьим жиром могут разрушать защиту супербактерий благодаря поглощению пищевых липидов класса омега-3, пишет «Росбалт». Жирные кислоты, которые бактерии используют для питания, встраиваются в их мембрану и делают ее более проницаемой для антибиотиков.