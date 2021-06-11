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Жизнь

Мощным средством от супербактерий оказался рыбий жир

Рыбий жир способен усилить эффективность антибиотиков против самых сильных инфекций. К такому выводу пришли австралийские биологи, пишет журнал mBio.

Лосось. Рыба.
Лосось. Рыба.
CC0

Исследователи пытались найти новые методы борьбы с супербактериями — микроорганизмами, которые выработали устойчивость к антибиотикам за счет генетических мутаций.

Например, множество инфекций — менингит, пневмонию, заражение ран — вызывает бактерия Acinetobacter baumannii.

Выяснилось, что пищевые добавки с обычным рыбьим жиром могут разрушать защиту супербактерий благодаря поглощению пищевых липидов класса омега-3, пишет «Росбалт». Жирные кислоты, которые бактерии используют для питания, встраиваются в их мембрану и делают ее более проницаемой для антибиотиков.

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