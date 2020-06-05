Мощный град обрушился на Алтайский край

Также сообщается, что град прошел и в соседнем Горном Алтае.
«О снежных осадках говорят и жители Республики Алтай, обильный град выпал в Майме», — сообщают в паблике «Барнаул 22».
Пользователи социальных сетей сообщили о граде, который прошел в пятницу, 5 июня, в районе трассы Барнаул — Бийск.
Также сообщается, что град прошел и в соседнем Горном Алтае.
«О снежных осадках говорят и жители Республики Алтай, обильный град выпал в Майме», — сообщают в паблике «Барнаул 22».
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