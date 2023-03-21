В Барнауле продают мощного белоснежного красавца Lexus LX570 2019 года за 10,3 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru .

Lexus по цене "трешки" в центре города продают в Барнауле.

Хозяин «Лексуса» пишет в объявлении, что у автомобиля идеальное техническое состояние и комплектация Superior. Находится на гарантии.

Мощность двигателя — 367 лошадиных сил. Пробег — 71 тыс. км, руль левый.

Дополнительно в машину устанавливали доводчики дверей и обвес. Передняя часть транспорта защищена бронепленкой.

Салон оформлен в лаконичном черном стиле.

Панорамная крыша визуально увеличивает пространство внутри машины и дает дополнительный свет и возможность в любое время полюбоваться небом.

В дополнение владелец отдает комплект зимней резины «Мишлен» на дисках.