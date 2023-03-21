Хозяин «Лексуса» пишет в объявлении, что у автомобиля идеальное техническое состояние и комплектация Superior. Находится на гарантии.
Мощность двигателя — 367 лошадиных сил. Пробег — 71 тыс. км, руль левый.
Дополнительно в машину устанавливали доводчики дверей и обвес. Передняя часть транспорта защищена бронепленкой.
Салон оформлен в лаконичном черном стиле.
Панорамная крыша визуально увеличивает пространство внутри машины и дает дополнительный свет и возможность в любое время полюбоваться небом.
В дополнение владелец отдает комплект зимней резины «Мишлен» на дисках.