21 марта
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Жизнь

Мощный Lexus по цене «трешки» в центре города продают в Барнауле

В Барнауле продают мощного белоснежного красавца Lexus LX570 2019 года за 10,3 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Lexus по цене "трешки" в центре города продают в Барнауле.
Lexus по цене "трешки" в центре города продают в Барнауле.
"Дром"

Хозяин «Лексуса» пишет в объявлении, что у автомобиля идеальное техническое состояние и комплектация Superior. Находится на гарантии.

Мощность двигателя — 367 лошадиных сил. Пробег — 71 тыс. км, руль левый.

Дополнительно в машину устанавливали доводчики дверей и обвес. Передняя часть транспорта защищена бронепленкой.

Салон оформлен в лаконичном черном стиле.

Панорамная крыша визуально увеличивает пространство внутри машины и дает дополнительный свет и возможность в любое время полюбоваться небом.

В дополнение владелец отдает комплект зимней резины «Мишлен» на дисках.

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