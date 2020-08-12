Мощный ветер, грозы и ливни ударят по Алтайскому краю под «занавес» аномальной жары

«В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по востоку местами сильные дожди», — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в Алтайском крае составят +26…+31 градус. Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы 15−20 метров.
В Барнауле также ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем в краевой столице будет +27…+29 градусов. Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду.
Напомним, что с начала августа в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Ожидается, что уже 13 августа в регионе станет прохладнее.