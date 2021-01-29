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Жизнь

Мощный ветер и метели обрушатся на Алтайский край

Синоптики передали в Алтайском крае прогноз-консультацию о неблагоприятных погодных условиях на 29 и 30 января.

Ветер. Зима.
Ветер. Зима.
СС0

«В Алтайском крае во второй половине ночи, днём 29 января и в начале ночи 30 января 2021 года ожидается усиление ветра до 18−23 метров в секунду, местами метели, по северо-востоку снег, временами сильный снег, местами снежные заносы. На дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры 29 января в крае составят −2…−7 градусов. В предгорьях местами будет до +3 градусов.

В Барнауле в пятницу будет преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Столбики термометров в краевой столице покажут −3…−5 градусов. Ветер юго-западный, 8−13 метров в секунду, порывы до 18 метров.

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