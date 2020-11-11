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Жизнь

Мощный ветер и снег с гололедом. Непогода продолжит властвовать в Алтайском крае

Сильный ветер и мокрый снег прогнозируют синоптики в Алтайском крае на среду, 11 ноября.

Первый снег в Барнауле.
Первый снег в Барнауле.
Анна Зайкова.

«Местами небольшие, по западу местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +4…+9 градусов. Ветер будет южный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров, а по западу ожидается усиление до 23 метров в секунду.

В Барнауле в конце дня прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха в краевой столице составит +5…+7 градусов. Ветер южный, 7−12 метров в секунду, при порывах до 17 метров.

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