Мощный ветер и снег с гололедом. Непогода продолжит властвовать в Алтайском крае

«Местами небольшие, по западу местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят +4…+9 градусов. Ветер будет южный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров, а по западу ожидается усиление до 23 метров в секунду.
В Барнауле в конце дня прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Температура воздуха в краевой столице составит +5…+7 градусов. Ветер южный, 7−12 метров в секунду, при порывах до 17 метров.