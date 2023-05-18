Мощный ветер и заморозки. Холодные выходные ожидают жителей Алтайского края

Порывы ветра до 18-21 м/с и ночные заморозки ожидают в Алтайском крае с 19 мая, сообщает ГУ МЧС по региону.

Погода в Алтайском крае 19 мая

Ночью температура составит от +1 до +6 градусов, однако местами регион накроют заморозки до -4 градусов.

Ветер холодный, северо-восточный, к тому же с порывами до 18 м/с.

Днем воздух прогреется от +17 до +22 градусов. Ветер останется прохладным, а скорость порывов увеличится до 21 м/с.

И днем, и ночью - без осадков.

Погода в Барнауле 19 мая

Ночью будет довольно холодно, всего до минус трех. На почве - заморозки до -2. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

День также не порадует горожан особым теплом - столбик термометра покажет до +20. Зато без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Ветер. Ветрогенераторы. СС0

Погода в Алтайском крае 20 мая

Ночью потеплеет, по сравнению с предыдущим днем - от +3 до +8 градусов. Однако местами сохранятся заморозки до -3. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем температура температура поднимется от +20 до +25 гр. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Без осадков.

Погода в Барнауле 20 мая

В городе также слегка потеплеет ночью - температура составит до +7 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Днем также станет немного теплее - от +20 до +22. Ветер с ночи не изменится. Сутки пройдут без осадков.

Первая гроза 2023 года в Барнауле. Евгений Храпко, vk.com/thunderstorm_altau

Погода в Алтайском крае 21 мая

Ночью столбик термометра вновь покажет от +3 до +8 градусов. Преимущественно без осадков. Без заморозков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем же воздух прогреется от +20 до +25 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Преимущественно без осадков, по югу и в предгорьях местами возможен небольшой дождь, гроза.

Погода в Барнауле 21 мая

Ночью температура воздуха составит до +7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер все еще прохладный, северо-восточный, 3-8 м/с.

Днем столбик термометра покажет от +21 до +23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Ветер СС0

Что делать при сильном ветре

Жителям Алтайского края напоминают, что при порывах ветра нельзя разводить костры, сжигать траву и мусор даже в металлических бочках.

При сильном ветре нужно переждать непогоду в капитальном строении, закрыть окна и балкон.

На улице стоит обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Автомобиль парковать в гараж, а при его отсутствии - вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

В случае происшествий звонить "101" или "112".