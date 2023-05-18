Похолодание до -5 градусов ожидают в Алтайском крае 18 мая

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае ожидается похолодание до 0...+5 градусов. Местами возможны заморозки до -5 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем потеплеет до +13...+18 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночь будет тоже прохладной - 0...+2 градуса. Есть вероятность, что на почве нагрянут заморозки до -3 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Днем температура поднимется до +14...+16 градусов. Осадков не будет. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.