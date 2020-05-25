Мощное похолодание с заморозками обрушится на Алтайский край после сильной жары и грозовой бури

Погода в Алтайском крае на этой неделе вновь удивит жителей региона своей непредсказуемостью. 26 мая в регионе температура поднимется до +36 градусов, а затем ожидается резкое похолодание.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в регионе передано штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу, погода в крае резко изменится во второй половине дня 26 мая и в ночь на 27 мая. А вот начнется день с очень жаркой погоды — во вторник ожидается +31…+36 градусов.

Ближе к вечеру в регионе прогнозируется усиление ветра до 15 — 20 метров в секунду, а по северным районам до 25 метров в секунду.

Также по краю пройдут дожди с грозами. В восточных районах вероятны ливни с грозами и градом. Днем 27 мая прогнозируется похолодание.

Гроза над Барнаулом. altapress.ru

Причем, оно обернется тем, что в ночь на 28 мая в крае будет всего +3…+8 градусов, а местами вероятны заморозки до 0…-2 градусов.

Днем 28 мая воздух прогреется до +15…+20 градусов, по югу до +25 градусов.

Также отметим, что местами в период с 26 по 29 мая в Алтайском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность.