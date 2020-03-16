Мощное потепление до +15 градусов и дождь ударят по Алтайскому краю

Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с теплой, но очень нестабильной погоды, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Так, 16 марта в отдельных районах края ожидается небольшой дождь, по северо-западу — с мокрым снегом. На дорогах местами сильная гололедица.

Дневные температуры в крае составят +2…+7 градусов, местами по югу до +15 градусов. Ветер будет юго-западный 6−11 метров в секунду, местами порывы 15−20 метров.

В Барнауле во второй половине дня возможен небольшой дождь. На дорогах местами сильная гололедица. Днем в краевой столице будет +5…+7 градусов.

Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду, порывы до 16 метров.