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Жизнь

Мощное потепление до +15 градусов и дождь ударят по Алтайскому краю

Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с теплой, но очень нестабильной погоды, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Весна. Март.
Весна. Март.
Михаил Хаустов

Так, 16 марта в отдельных районах края ожидается небольшой дождь, по северо-западу — с мокрым снегом. На дорогах местами сильная гололедица.

Дневные температуры в крае составят +2…+7 градусов, местами по югу до +15 градусов. Ветер будет юго-западный 6−11 метров в секунду, местами порывы 15−20 метров.

В Барнауле во второй половине дня возможен небольшой дождь. На дорогах местами сильная гололедица. Днем в краевой столице будет +5…+7 градусов.

Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду, порывы до 16 метров.

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