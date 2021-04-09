Мощное вскрытие Белокурихи со льдом и бревнами сняли на видео

8 апреля в Алтайском крае вскрылась река Белокуриха. «Это было что-то!» — пишут местные жители. Фото и видео опубликовало сообщество « Курорт22 ».

Очевидице удалось заснять самое начало вскрытия, когда бурный поток воды со льдом и крутящимися бревнами с гор устремился в сторону города.

Уточняется, что видео сняли на терренкуре «Старая мельница» и по пути к отелю «На камушках».

9 апреля река уже успокоилась.

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По данным на 9 апреля, уровни воды в реках края постоянно колеблются, происходят подъемы и спады, но критические значения нигде не превышены.

«Отмечаются ледоходные явления, сегодня этот процесс начался на реке Бия в Красногорском районе, заторных явлений на данный момент нет. Подтопленных домов нет, но в ряде районов зафиксированы случаи скопления талых вод в низменных местах», — передают в краевом главке МЧС.

В зонах особого риска работают оперативные группы спасателей.