Сибиряки ощутили отголоски мощного землетрясения в Монголии

20 марта рано утром в Монголии рядом с границей произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН. Подземный толчок ощутили и в Иркутской области.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, толчки были магнитудой 5.9. Их зафиксировали в Монголии рядом с озером Хубсугул. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 7.7 баллов.

Примерно в это же время подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксировали в Тункинском районе республики Бурятия вблизи границы с Монголией, в Иркутске ощущалось 3 балла, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Также землетрясение ощущали в Иркутском, Ангарском, Усольском, Черемховском, Аларском районах Иркутской области. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

По данным сайта Байкальского филиала Геофизической службы РАН, сила толчка в эпицентре составила 7 баллов, в 12 км от эпицентра в поселке Туран — 6−7 баллов. На расстоянии более 35 км от эпицентра в поселке Монды ощущалось 5−6 баллов, Кырен — 5 баллов, на курорте Аршан — 4−5 баллов.