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Жизнь

Мошенничество нового уровня. Россиянам без их ведома переводят микрозаймы

В России начала действовать новая мошенническая схема. Микрофинансовые организации без ведома граждан перечисляют деньги им на счета, после чего требует вернуть всю сумму с процентами. По ударом оказались представители среднего класса, сообщает «Российская газета».

Кошка и деньги.
Кошка и деньги.
pixabay.com.

Микрофинансовые организации нащупали неожиданный способ нажиться. На этот раз они переключились на вполне обеспеченную прослойку россиян — средний класс. Как правило такая категория граждан не идет в подобные конторы.

«РГ» сообщает, что в редакцию обратился инженер из Тверской области. На его счету вдруг оказались 45 тыс. рублей. Вернуть деньги он не смог, да и имя отправителя было неизвестно. В банке мужчине объяснили, что перевести сумму обратно невозможно из-за отсутствия реквизитов организации, их перечислившей.

После жителя Тверской области «обрадовали» новой новостью — пока деньги лежали на счету, на них были начислены 3%. При этом на тот факт, что мужчина заем не просил, никого не интересовал. Попытка отдать заявление в полицию оказалась безуспешной. В органах не увидели состава преступления.

Мошенники под маской легальных кредиторов
Мошенники под маской легальных кредиторов
СС0

Уже через неделю неожиданно разбогатевшему россиянину позвонили из заполярного города, представившись микрофинансовой организацией. У него поинтересовались, когда будет выплачен взятый заем с учетом процентов.

Мужчине все же удалось, хоть и с большим трудом, вернуть в МФО деньги. Но теперь ему звонят коллекторы из Ростовской области, уверяющие, что «купили его долг», то есть набежавшие проценты.

Месяц назад в Москве произошел аналогичный случай. Издание Life рассказало, что женщине перевели 50 тыс. рублей под 1%. Потратив немало нервов и времени москвичка вернула всю сумму. Но к микрозайму прибавились проценты и некие «консультационные услуги». И снова полиция не увидела никакого криминала.

К слову, жертвами нового вида мошенничества все чаще становятся пенсионеры. Далекие МФО отправляют им меньшие суммы — 10−20 тыс. рублей, но требуют все те же немалые проценты.

Искусство, деньги
Искусство, деньги
СС0

Специалисты пока не знают, как бороться с новым явлением. Они рекомендуют ни в коем случае не тратить «упавшие с неба» деньги и написать заявление в полицию, оставив копию себе — это станет доказательством незаконного предоставления займа.

После этого нужно уточнить в банке, откуда был сделан перевод. Далее следует написать заявление в МФО, в котором уточнить, что не заключали с компанией договор.

Однако, что делать, если в организации не отвечают на звонки и электронные письма, а расположены они в другом городе — пока не ясно.

Юрист Анна Юфа рассказала «РГ», как следует поступать в случае неожиданного обогащения.

«Если вам на карту неожиданно поступили деньги, в первую очередь необходимо зафиксировать данный факт в своем банке, написав соответствующее заявление об ошибочном платеже. Форму заявления обязан выдать банк, на копии заявления сотрудник банка ставит штамп о принятии. Далее, требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой — указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно. Просите ЦБ РФ затребовать в МФО договор и иные документы, на основании которых МФО перечислила вам деньги. Помните ключевое правило: понуждение к заключению договора не допускается законом. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Нет договора — нет оснований для перечисления денег. А возвратом поступивших денежных средств должен заниматься ваш банк по вашему письменному заявлению», — посоветовала эксперт «РГ».

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