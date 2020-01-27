Мошенник перехитрил продавщицу породистых щенков из Барнаула, предложив оптовую закупку

Барнаульские полицейские устанавливают личность интернет-мошенника, который обманом похитил деньги у продавщицы породистых щенков, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

С жалобой в полицию обратилась 21-летняя девушка. Она пояснила, что на одном из интернет-сайтов разместила объявление о продаже щенков немецкой овчарки.

«По телефону с девушкой связались неизвестные, пояснившие, что хотели бы приобрести щенков оптом. В разговоре стороны договорились, что девушка подключит к своей банковской карте мобильный банк на номер покупателя. После всех проделанных действий, с карты горожанки были сняты 20 000 рублей, а „лжепокупатели“ перестали выходить на связь», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники под различными предлогами (предоплата, оплата товаров и услуг) стараются выяснить номер карты, чтобы снять с нее денежные средства.

Также они стремятся убедить человека перечислить денежные средства на определенный счет, номер сотового телефона.

Жителей региона в очередной раз просят быть бдительными и не сообщать незнакомым людям информацию о банковских картах, а также не переводить им деньги.