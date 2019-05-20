Мошенники крадут деньги у клиентов Сбербанка новым хитрым способом

В России зафиксировали новые случаи краж денег у граждан с использованием платежных терминалов Сбербанка. Эксперты по безопасности объясняют это несовершенством устройств, а в самом банке просто призывают клиентов быть внимательнее, пишет «Коммерсант».

В правоохранительных органах отмечают, что подобный вид мошенничества появился полгода назад, однако в последние две недели число подобных случаев резко выросло. Все происходит следующим образом: злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, но не завершает ее и уходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставляет следующий клиент, то с нее списываются средства по запросу предыдущего.

«Я хотел воспользоваться терминалом Сбербанка. Передо мной на нем что-то бесконечно вводила девушка в чадре. Когда она отошла, я как обычно увидел: „вставьте карту, введите пин-код…“ — и 15 тыс. улетело на оплату чужого телефона», — пожаловался газете один из потерпевших.

Для совершения такого хищения не нужно обладать какими-то особыми знаниями или иметь вредоносное ПО. Сотрудники «Коммерсанта» провели эксперимент: один из них не завершил операцию по пополнению счета телефона с карты, второй, вставив карту через минуту, успешно пополнил счет коллеги.

Эксперты по безопасности видят серьезные ошибки в сценарии работы устройств самообслуживания Сбербанка. По их мнению, необходимо настроить устройство так, чтобы оно сначала предлагало выбрать способ оплаты (карта или наличные), а далее уже реквизиты. Такой сценарий реализован в ИПТ многих банков. Еще одна проблема, отмечают эксперты, состоит в слишком длительном тайм-ауте. В опрошенных газетой банках назвали «базовым» тайм-аут в 30 секунд.

«Мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц, — сообщили в Сбербанке за запрос журналистов. — В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900».