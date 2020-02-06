Мошенники научились обворовывать россиян с помощью магазинных чеков

Эксперты советуют после покупки в магазине сразу уничтожать кассовые чеки. Из них мошенники могут узнать то, что поможет им лишить покупателя денег.

Мошенничества с кассовыми чеками начались в России не так давно, рассказал Life.ru ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, сам по себе чек аферистам не интересен. Ценность представляет информация, которая там содержится.

«Если оплата прошла по карте, то там отражаются фамилия, имя и печатаются последние цифры номера карты. Далее, например, через социальные сети находится телефон владельца карты. Обычно он есть на странице. В противном случае мошенники могут узнать его у друзей под разными предлогами», — объясняет эксперт.

Далее все разворачивается по классическому сценарию: мошенники звонят и представляются сотрудниками банка, пытаясь всеми способами выведать нужную им конфиденциальную информацию.

Также аферисты могут прислать сообщение, в котором укажут все, что узнали из чека: последние цифры карты, дату, сведения о покупке и скажут, что карта заблокирована.

«Если покупку делали действительно вы, то сообщите код» — так могут попросить мошенники. Многие верят, что это действительно банковский работник, ведь такая покупка была и вся информация реальная.

Ни в коем случае говорить какие-либо данные своей карты и присланные коды нельзя. Действительно ли заблокирован счет можно узнать, перезвонив в банк по номеру, который указан на банковской карте с обратной стороны.

Специалисты советуют уничтожать чеки до такой степени, чтобы нельзя было идентифицировать данные на них.