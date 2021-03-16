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Жизнь

Мошенники придумали новую схему, которая реально пугает

Жители России начали получать SMS-сообщения о поступлении «бонусов» от государства, после чего их пугают судебными разбирательствами, сообщает РИА «Новости».

Интернет. Мошенники.
Интернет. Мошенники.
СС0

Сообщение содержит информацию о поступлении на счет средств, являющихся «частью бонусного зачисления по программе поддержки» от государства.

При этом потенциальная жертва должна перейти по ссылке на ресурс-копию официальных сайтов ведомств, чтобы подтвердить «легитимность получения бонусной поддержки».

«За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», — рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

На сайте собирают личные данные пользователя и данные банковских карт. После этого возможны два варианта: кража денег или незаконное использование персональной информации.

По словам Лазаревой, похожую схему уже использовали во время пандемии — мошенники распространяли в соцсетях фейковые телесюжеты.

«Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку SMS, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться», — пояснила эксперт.

Она напомнила, что любая адресная поддержка от государства производится исключительно по запросу граждан.

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