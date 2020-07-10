Мошенники в белых халатах. Жителей Алтайского края обманули лжеврачи

Кражи произошли у двух бийчанок с разницей в полчаса. В обоих случаях злоумышленники действовали одинаково: две женщины под видом врачей пришли к бийчанкам, якобы от городской больницы для оказания медицинских услуг.
Женщины сразу не заподозрили неладное. Лжеврачи предложили пройти в комнату для осмотра. Пока одна собирала анамнез, вторая попросилась в уборную.
После длительного отсутствия доктора пенсионерка заволновалась и попросила непрошеных гостей покинуть ее квартиру. Как только неизвестные ушли, женщина начала проверять свои тайники.
«Так, у одной из комода и кошелька пропали 320 тысяч рублей, а у второй из сумки исчезло порядка 10 тысяч рублей. О случившемся они сообщили в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела», — говорят в ведомстве.
Аферисток пока не нашли.