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Жизнь

Мошенники в белых халатах. Жителей Алтайского края обманули лжеврачи

Две женщины в белых халатах под видом врачей проникли в квартиры жительниц Бийска и украли все накопления. Об этом рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

Кражи произошли у двух бийчанок с разницей в полчаса. В обоих случаях злоумышленники действовали одинаково: две женщины под видом врачей пришли к бийчанкам, якобы от городской больницы для оказания медицинских услуг.

Женщины сразу не заподозрили неладное. Лжеврачи предложили пройти в комнату для осмотра. Пока одна собирала анамнез, вторая попросилась в уборную.

После длительного отсутствия доктора пенсионерка заволновалась и попросила непрошеных гостей покинуть ее квартиру. Как только неизвестные ушли, женщина начала проверять свои тайники.

«Так, у одной из комода и кошелька пропали 320 тысяч рублей, а у второй из сумки исчезло порядка 10 тысяч рублей. О случившемся они сообщили в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела», — говорят в ведомстве.

Аферисток пока не нашли.

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