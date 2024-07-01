Московские фанаты Канье Уэста приняли другого чернокожего за рэпера и бросились к нему за автографами

Канье остановился в отеле Four Seasons и снял номер за 1,3 млн рублей. Вскоре фанаты собрались у входа и стали поджидать звезду. Приехала полиция, ОМОН, территорию стали оцеплять.
И тут появился он. Другой чернокожий мужчина, которого московские фанаты приняли за Канье Уэста. Толпа ринулась фотографироваться и брать автографы, сообщает Baza.
Настоящий Канье Уэст тем временем тайно улетел из Москвы.
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