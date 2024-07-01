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Жизнь

Московские фанаты Канье Уэста приняли другого чернокожего за рэпера и бросились к нему за автографами

В Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчиноского прилетел рэпер Канье Уэст. Раннее в СМИ писали, что он якобы даст концерт в Москве, но информацию опровергли.

Канье Уэст.
Канье Уэст.
Скриншот видео YouTube-канала REVOLT

Канье остановился в отеле Four Seasons и снял номер за 1,3 млн рублей. Вскоре фанаты собрались у входа и стали поджидать звезду. Приехала полиция, ОМОН, территорию стали оцеплять.

И тут появился он. Другой чернокожий мужчина, которого московские фанаты приняли за Канье Уэста. Толпа ринулась фотографироваться и брать автографы, сообщает Baza.

Настоящий Канье Уэст тем временем тайно улетел из Москвы.

Почитать о том, кто такой Канье Уэст и зачем он пытался баллотироваться в президенты США — можно здесь.

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