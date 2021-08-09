Московские рейсы посадили в Барнауле из-за дымки в Сибири

Три рейса из Москвы направили в Барнаул из-за невозможности приземлиться в Красноярске, Абакане и Братске, написал « Борус ».

Споттинг в барнаульском аэропорту в 2019 году.

Судя по онлайн-табло аэропорта Барнаула, отправление рейса S7−2593 (Москва — Абакан) ожидается в 11:35.

В Красноярском аэропорту задержали вылет 15 рейсов (в Москву, Новосибирск, Краснодарский край, Крым, на север Красноярского края) и прилет 13 рейсов (из Новосибирска, Кемерово, Барнаула, Москвы и Санкт-Петербурга), пишет «Интерфакс».

8 августа около 40 рейсов в Толмачево задержались из-за метеоусловий Новосибирска. Два рейса уходили на запасной аэропорт в Барнаул — из Антальи и грузовой «Авиастар», отмечал НГС.

Эксперты предположили, что в Новосибирск и Красноярск дошел дым от пожаров в Якутии. В Барнауле также наблюдается небольшая дымка.