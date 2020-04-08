Московский депутат пожелала «справедливости» для введенной в кому Надежды Бабкиной

«Надежду Бабкину ввели в искусственную кому из-за пневмонии. Напоминаю, что Надежда Бабкина была депутатом Мосгордумы от Единой России в 2014 — 2019 гг и голосовала за все собянинские законы, уничтожающие наш города. В том числе — за закон о реновации. Давайте пожелаем ей — справедливости», — написала Андреева.