Московский депутат пожелала «справедливости» для введенной в кому Надежды Бабкиной

«Надежду Бабкину ввели в искусственную кому из-за пневмонии. Напоминаю, что Надежда Бабкина была депутатом Мосгордумы от Единой России в 2014 — 2019 гг и голосовала за все собянинские законы, уничтожающие наш города. В том числе — за закон о реновации. Давайте пожелаем ей — справедливости», — написала Андреева.
Многие комментаторы указали на неуместность такого рода поведения и отметили неадекватную реакцию депутата, добавив, что желать человеку смерти стыдно.
Как пишет «Взгляд», на это Андреева ответила следующей репликой: «Человеку? Где вы тут видите человека? Пусть сдохнет».
Ранее сообщалось, что Надежде Бабкиной диагностировали обширную двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля.