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Жизнь

Московский суд обязал «Дождь» опровергнуть новость Bloomberg о больших тратах из Фонда нацблагосостояния

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Роснефть» о защите деловой репутации к телеканалу «Дождь». Разбирательство касалось новости, которая была написана по материалу агентства Bloomberg о возможном выделении денег из Фонда национального благосостояния для инвестиций в инфраструктуру. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0

«Дождь» отмечает, что компания «Роснефть» посчитала «порочащим деловую репутацию» следующее предложение:

«Одно из первых мест в списке возможных кандидатов — „Восток Ойл“, проект „Роснефти“ в Арктике», — было написано в новости.

«Указанный фрагмент с учетом контекста публикации содержит утверждение о недобросовестности истца при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, о нарушении истцом действующего законодательства», — цитирует текст иска интернет-издание.

Ноутбук, интернет.
Ноутбук, интернет.
CC0

В то же время, защита «Дождя» указала, что в данном предложении «отсутствует юридически значимые обстоятельства, необходимые для удовлетворения иска». Кроме того, информация в тексте не носила утвердительный характер. Она настаивала на том, что нефтяная компания просит суд «ограничить конституционные и законодательные права и свободы граждан на поиск, сбор и распространение информации, закрепленные в Конституции и законе о СМИ».

«Называя истца „кандидатом“ на получение средств ФНБ, публикация придает характер недобросовестности поведению истца, создавая у читателя впечатление, что он вводит в заблуждение как потенциальных инвесторов, так и главу государства относительно того, за счет каких средств реализуется проект „Восток Ойл“», — говорится в иске «Роснефть».

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Суд обязал телеканал удалить из новости спорное предложение, опубликовать опровержение и сделать это «тем же шрифтом», что и статья.

На сайте «Дождя» подчеркивают, что перед вынесением решения судья не задавал уточняющих вопросов, кроме вполне формальных. А именно, нет ли у сторон ходатайств и дополнения. Само заседание продлилось около 20 минут.

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