Московский зоопарк рассказал о тренингах по рисованию для орангутанов. Видео

Московский зоопарк уже много лет проводит интересный тренинг своим орангутанам, сообщили в его пресс-службе .

Тренинги по рисованию проводятся индивидуально в особых помещениях, чтобы орангутаны не мешали друг другу. Все материалы безопасны для случайного проглатывания.

Неизвестно, как именно орангутаны воспринимают процесс рисования. Однако они выбирают мелки определенного цвета, принимая или отвергая предложенные зоологом. Они сами берут картон, садятся в удобную позу и занимаются изображением форм и линий, затем возвращая картон зоологу.

В процессе орангутанам регулярно дают небольшие вознаграждения — к примеру, воду с шиповником, кусочки хурмы или манго.

В финале тренинга обезьянам дают большое вознаграждение из их рациона, например, большой ананас.

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